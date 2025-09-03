PoliceNET of Greece logo
Σκύλος δάγκωσε διανομέα των ΕΛΤΑ την ώρα που πήγε να παραδώσει δέμα

19:14 | 03/09/2025

Διανομέας των ΕΛΤΑ δέχθηκε επίθεση από σκύλο την ώρα που πήγαινε να παραδώσει ένα δέμα σε σπίτι, στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης.

Το ζώο, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δάγκωσε τον 49χρονο διανομέα στο στήθος και στο χέρι, με συνέπεια ο υπάλληλος να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό, το οποίο συνέβη την περασμένη Δευτέρα, συνελήφθη η 21 ετών κηδεμόνας του σκύλου.

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για να προσκομιστούν τα ιατρικά έγγραφα και να ληφθεί κατάθεση από τον 49χρονου.

