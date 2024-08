Σκοποβολή: Τούργος πήρε Αργυρό Μετάλλιο με το χέρι στην τσέπη και ΧΩΡΙΣ ειδικό εξοπλισμό

Μεγάλη εντύπωση στα social media προκάλεσε ο Τούρκος Ολυμπιονίκης, Γιουσούφ Ντίκετς, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο μικτό ομαδικό αγώνισμα των 10 μέτρων με αεροβόλο πιστόλι στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Η αξιομνημόνευτη ανεσή του κατά τη διάρκεια του αγωνίσματος έχει εντυπωσιάσει τους χρήστες του διαδικτύου

Οι αθλητές της σκοποβολής φορούν συνήθως ειδικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει εξειδικευμένα γυαλιά για καλύτερη ακρίβεια και αποφυγή κάθε είδους θολώματος. Επίσης φορούν προστατευτικά στα αυτιά τους για να περιορίζουν τον θόρυβο.

Ωστόσο ο Ντίκετς δεν είχε ειδικό εξοπλισμό. Φορούσε τα κανονικά γυαλιά μυωπίας τους και ωτοασπίδες. Παρόλα αυτά κατάφερε να κατακτήσει τον αργυρό μετάλλιο στους φετινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Ο Γιουσούφ Ντίκετς αγωνίζεται φέτος στους πέμπτους του Ολυμπιακούς Αγώνες. Έκανε το ντεμπούτο του το 2008, αλλά το αργυρό που κατέκτησε στο Παρίσι είναι το πρώτο του Ολυμπιακό μετάλλιο.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει κερδίσει πολλά χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα ISSF, Παγκόσμιο Κύπελλο ISSF, Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα και Ευρωπαϊκούς Αγώνες.

Επισημένεται πως ο Ντίκετς είναι απόστρατος υπαξιωματικός της τουρκικής χωροφυλακής.

In Olympic shooting, they use equipment like:

> A lens to avoid blur

> A lens for better precision

> ear protectors for noise

Then a Turkish guy (Dikeç) came and won a silver medal with just a pair of GLASSES. pic.twitter.com/tobbeIifiS

— Turkish Archives (@TurkishArc) July 31, 2024