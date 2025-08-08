ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Πρώτος σε μετάλλια ο ΚΡΟΤΟΣ στα Περιφερειακά Κύπελλα!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακοινώθηκαν από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Κυπέλλων 2024 όπου ο ΚΡΟΤΟΣ Αθλ. Σκοπ. Ομιλος Κέρκυρας για ακόμη μια χρονιά είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα μετάλλια.
Συγκεκριμένα:
Διαβάστε επίσης
Στην κατηγορια Open
1ος Overall o Νίκος Σπάτουλας
2ος Overall ο Γιώργος Κοσκινάς
1ος Open Senior ο Σπύρος Νικολούζος
Στην κατηγορία Classic
1ος Overall ο Κώστας Βλάχος
Στην κατηγορια Standard
2ος Overall o Βασίλης Σπατουλας
3ος Overall ο Θοδωρής Αρώνης (απο μεταγραφη φετος)
Στην κατηγορία Production
3ος Overall o Φάνης Τσολακίδης
Οι απονομές θα γίνουν στον πρώτο αγωνα του Κυπέλλου 2025 στον Βόλο.
ΠΗΓΗ@ΑΘΛΟΛΟΓΙΕΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΩΝΑΚΗ
Πηγή: enimerosi.com