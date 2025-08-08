ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ: Πρώτος σε μετάλλια ο ΚΡΟΤΟΣ στα Περιφερειακά Κύπελλα!

ΚΕΡΚΥΡΑ. Ανακοινώθηκαν από την Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος τα αποτελέσματα των Περιφερειακών Κυπέλλων 2024 όπου ο ΚΡΟΤΟΣ Αθλ. Σκοπ. Ομιλος Κέρκυρας για ακόμη μια χρονιά είναι ο σύλλογος με τα περισσότερα μετάλλια.

Συγκεκριμένα:

Στην κατηγορια Open

1ος Overall o Νίκος Σπάτουλας

2ος Overall ο Γιώργος Κοσκινάς

1ος Open Senior ο Σπύρος Νικολούζος

Στην κατηγορία Classic

1ος Overall ο Κώστας Βλάχος

Στην κατηγορια Standard

2ος Overall o Βασίλης Σπατουλας

3ος Overall ο Θοδωρής Αρώνης (απο μεταγραφη φετος)

Στην κατηγορία Production

3ος Overall o Φάνης Τσολακίδης

Οι απονομές θα γίνουν στον πρώτο αγωνα του Κυπέλλου 2025 στον Βόλο.

