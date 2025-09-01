Σκιάθος: Η στιγμή που τουρίστας εκτοξεύεται στη θάλασσα από τουρμπίνα αεροσκάφους

Τη στιγμή που ο δυνατός αέρας από τουρμπίνα αεροσκάφους εκτοξεύει τουρίστα στη θάλασσα της Σκιάθου, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Πρόκειται για ένα ακόμα περιστατικό που έχει γίνει επικίνδυνη συνήθειας στο νησί, της παρακολούθησης απογειώσεων από απόσταση αναπνοής.

Διαβάστε επίσης

Και αυτή τη φορά, σε βίντεο που δημοσίευσε η New York Post δείχνει αεροσκάφος της Ryanair να ετοιμάζεται για απογείωση στο αεροδρόμιο της Σκιάθου, με τους κινητήρες σε πλήρη ισχύ.

Τουρίστες και ντόπιοι, λίγα μόλις μέτρα μακριά, παρακολουθούν το θέαμα, ενώ η δύναμη του αέρα εκτοξεύει αντικείμενα και έναν άνδρα που βρέθηκε στη θάλασσα για να ανακτήσει τη βαλίτσα του.

Τον Ιούνιο του 2025, η πραγματικότητα ήρθε να επιβεβαιώσει τον κίνδυνο. Δύο νεαρές Γερμανίδες τραυματίστηκαν από στροβιλισμό κινητήρων στο ίδιο σημείο, με τη μία να φέρει σοβαρότερα τραύματα. Οι αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς η περιοχή παραμένει σημείο έλξης για επισκέπτες που αψηφούν τις προειδοποιήσεις.

Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι η αναζήτηση μιας «ακραίας εμπειρίας» μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ατύχημα. Το 2025, οι καταγεγραμμένοι τραυματισμοί από jet blast στη Σκιάθο ανέρχονται σε δύο, υπενθυμίζοντας ότι η λεπτή γραμμή ανάμεσα στο τουριστικό αξιοθέατο και τον κίνδυνο παραμένει ενεργή.

Λίνα Κυριακοπούλου

cnn.gr