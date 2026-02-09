Σήμερα το τελευταίο αντίο σε εν ενεργεία Ειδικό Φρουρό που "'έφυγε"

Πένθος για την απώλεια μέλους της Αστυνομικής Οικογένειας.

Ο λόγος για τον Ειδικό Φρουρό (Υ.Γ.) Αντώνιο Βαμβουρα , ο οποίος υπηρετούσε στο Αστυνομικό Τμήμα Πυλαίας - Χορτιάτης και απεβίωσε εχθές (6/2/2026) από παθολογικά αίτια .

Η κηδεία του γίνεται σήμερα στις 09.45 στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Κυρίου εντός του Κοιμητηρίων Θεσσαλονίκης στην Πυλαία, με την παρουσία Αντιπροσωπείας της ΕΛ.ΑΣ. και επικήδειου τιμητικού αποσπάσματος.

Το Policenet.gr εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος