Σημαντική σύλληψη με ευρήματα - Πληροφορίες ότι προετοιμαζόταν νέο έγκλημα

Δολοφονία εκτιμάται ότι σταμάτησαν τα στελέχη του ελληνικού FBI τη Δευτέρα όταν ανακάλυψαν σε ένα αυτοκίνητο στα Καλύβια βαρύ οπλισμό και μπιτόνια με βενζίνη.





Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν στο ελληνικό FBI έφτασε η πληροφορία ότι κάποιος κάνει διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στην περιοχή εντόπισαν ένα αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta το οποίο διαπίστωσαν ότι ήταν κλεμμένο. Μέσα σε αυτό βρέθηκαν τρία καλάνσικοφ, πιστόλια με σιγαστήρα αλλά και μπιτόνια με βενζίνη, γάντια και κράνη.

Η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε σε έναν άνδρα από την Κρήτη, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι ήταν αυτός που είχε κλέψει το αυτοκίνητο. Όπως αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ο εν λόγω άνδρας έχει παρελθόν έχοντας απασχολήσει αρκετές φορές τις αρχές. Πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι ο άντρας που συνελήφθη προετοίμαζε δολοφονία.



Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές το 2006 είχε μπει στη φυλακή για ανθρωποκτονία ως ανήλικος αλλά είχε δραπετεύσει ενώ και τότε είχαν βρεθεί στην κατοχή του καλάσνικοφ και άλλα όπλα.

