Σημαντική εξέλιξη για τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

«Παγώνουν» το 2027 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης: Επανέλεγχος το 2030

Αναβολή για το 2030 φαίνεται ότι παίρνει μια πιθανή νέα αύξηση στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Διαβάστε επίσης

Με δεδομένο ότι ο επόμενος έλεγχος βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος της χώρας, είναι προγραμματισμένος για το 2027, διαπιστώνεται ήδη πως δεν χρειάζεται να ληφθούν άμεσα, σκληρά και επώδυνα μέτρα.

Τα σημερινά όρια, όπως έχουν θεσμοθετηθεί εδώ και μία δεκαετία (62 έτη, με 40 χρόνια ασφάλισης ή 67 έτη με 15αετία), δίνουν στο ασφαλιστικό σύστημα τη δυνατότητα να ισορροπήσει χωρίς την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων. Έτσι και αλλιώς, με βάση τη δέσμευση που έχει αναλάβει η ελληνική Πολιτεία, ο επανέλεγχος σε σχέση με τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος, πραγματοποιείται κάθε τριετία. Με δεδομένο ότι ο προηγούμενος έλεγχος έγινε το 2024 και διατήρησε ανέπαφα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, αυτό σημαίνει ότι το 2027 είναι το επόμενο κρίσιμο έτος για το Ασφαλιστικό. Ήδη πάντως, στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ) και στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, που πραγματοποιούν σχετικούς ελέγχους και επικαιροποιήσεις, διαπιστώνεται πως η πορεία του Ασφαλιστικού παραμένει σταθερή.

Ως προς τούτο σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η μεταρρύθμιση του 2015, καθώς τότε ουσιαστικά θεσμοθετήθηκαν όρια συνταξιοδότησης, πιο ψηλά από τις άμεσες ανάγκες του συστήματος. Επιπρόσθετα, ανατροπή σκηνικού συντελέστηκε και με την πανδημία που για μια διετία, άλλαξε άρδην τα δεδομένα και τις ισορροπίες, στη σχέση ασφαλισμένου – συνταξιούχου. Υπάρχουν όμως θετικές ενδείξεις που αξιοποιούνται αναλόγως τόσο από το πεδίο της μείωσης της ανεργίας, όσο και από εκείνο της ταυτόχρονης αύξησης της απασχόλησης. Συνδυαστικά, οι αυξήσεις και στους μισθούς, επιδρούν εξίσου θετικά, αφού δίνουν τη δυνατότητα για αύξηση των εσόδων.

Σε όλα τα ανωτέρω, πρέπει να προστεθεί και το γεγονός πως το 2027 εκτός από έτος προσδιορισμού των όποιων νέων ορίων συνταξιοδότησης, είναι και έτος εκλογών. Αν κάτι δεν αλλάξει, οι εθνικές εκλογές είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν το αργότερο έως την Άνοιξη του 2027. Στο ενδεχόμενο που προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε θα είναι πιο εύκολο να αποφασιστούν οι όποιες αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, κάτι που δύσκολα μπορεί να προκύψει, από μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνεργασίας.

Με πληροφορίες από ΕΝΔΙΣΥ

Πηγή: newsbomb.gr