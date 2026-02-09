Σημαντική ενίσχυση για την Ελληνική Αστυνομία: Παίρνει σχεδόν 100 νέα οχήματα -Πού θα περιπολούν

Σε ουσιαστική αναβάθμιση του στόλου της προχωρά η Ελληνική Αστυνομία, με την ένταξη σχεδόν 100 νέων οχημάτων που θα ενισχύσουν τις περιπολίες στο οδικό δίκτυο και τη συνολική επιχειρησιακή της παρουσία.

Η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ο περιορισμός επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών αποτελούν βασική προτεραιότητα της πολιτείας, κάτι που αποτυπώνεται στην συνολική προσέγγιση που βλέπουμε ως προς τον εν λόγω τομέα τον τελευταίο καιρό.

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναβάθμιση αυτή περνάει και στο ίδιο το πεδίο δράσης, με την

Ελληνική Αστυνομία να εξοπλίζεται με σχεδόν 100 νέα οχήματα, τα οποία αναμένεται να περιπολούν τους δρόμους στις περιοχές της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη, Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική)﻿ μετά την επίσημη υπογραφή της σχετικής απόφασης από την αρμόδια Περιφερειάρχη.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόλος της ΕΛ.ΑΣ. στην περιοχή ενισχύεται με συνολικά 98 νέα οχήματα, διαφορετικών τύπων και χρήσεων, με στόχο τη βελτίωση της αστυνόμευσης, τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των παραβάσεων.

Η προμήθεια περιλαμβάνει 23 αστυνομικά δίκυκλα υπηρεσιακού χρωματισμού, 41 επιβατικά αστυνομικά οχήματα υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, 26 SUV 4x4 επίσης υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, καθώς και 8 γερανοφόρα φορτηγά με πλατφόρμα και ανατρεπόμενα, υπηρεσιακού χρωματισμού.

Παράλληλα με την ανανέωση του στόλου, προβλέπεται και η προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού που ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Αστυνομίας και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε η απόκτηση 75 ασύρματων πομποδεκτών οχημάτων για την αναβάθμιση της επικοινωνίας των περιπολικών, 18 φορητών ραντάρ για εντατικοποίηση των ελέγχων ταχύτητας και 40 αλκοολόμετρων για αυστηρότερους ελέγχους οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

Επιπλέον, στο πλαίσιο δράσεων πρόληψης και εκπαίδευσης, θα προμηθευτούν 4 σετ γυαλιών προσομοίωσης μέθης καθώς και μία συσκευή προσομοίωσης ανατροπής οχήματος και χρήσης ζώνης ασφαλείας, τα οποία θα αξιοποιηθούν σε ενημερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων.

Σύμφωνα με την Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας διατέθηκαν περίπου 5 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καλύπτοντας τόσο την απόκτηση των οχημάτων όσο και του σύγχρονου εξοπλισμού αστυνόμευσης.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η περιφερειάρχης: «Κύριο μέλημά μας είναι να συνδράμουμε ουσιαστικά στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των συμπολιτών μας, να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφάλειας και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής όλων. Οι δρόμοι μας μπορούν και πρέπει να γίνουν πιο ασφαλείς για κατοίκους και επισκέπτες».

