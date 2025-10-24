Το Σικάγο πληρώνει 35,6 εκατ. δολάρια για 6 υποθέσεις όπου η αστυνομία έκανε λάθος

Ο Δήμος του Σικάγο αποφάσισε να πληρώσει 35,6 εκατομμύρια δολάρια για να κλείσει έξι υποθέσεις στις οποίες αστυνομικοί κατηγορούνται για μεγάλα λάθη.

Οι περισσότερες υποθέσεις αφορούν άτομα που καταδικάστηκαν άδικα και έμειναν πολλά χρόνια στη φυλακή.

Ένας άντρας θα πάρει 18,5 εκατ. δολάρια επειδή έμεινε 34 χρόνια φυλακή για έγκλημα που δεν έκανε κι ένας άλλος θα πάρει 8 εκατ. δολάρια για 16 χρόνια άδικης φυλάκισης.

Σε μία ακόμη υπόθεση, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων σκοτώθηκε όταν αστυνομικό όχημα που καταδίωκε ύποπτο έπεσε πάνω τους. Η οικογένειά τους θα αποζημιωθεί με 7,5 εκατ. δολάρια.

Υπάρχουν επίσης αποζημιώσεις για λανθασμένες εφόδους σε σπίτια, όπου παιδιά τρόμαξαν βλέποντας αστυνομικούς με όπλα.

Συνολικά, τα τελευταία χρόνια το Σικάγο έχει πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια σε τέτοιες υποθέσεις. Οι αποζημιώσεις συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν και άλλες εκκρεμείς αγωγές.