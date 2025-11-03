Sigma Monitoring: Η ασφάλεια του χώρου σας, στα σίγουρα χέρια της τεχνολογίας

Η αίσθηση ασφάλειας μέσα στο ίδιο μας το σπίτι είναι θεμελιώδης. Σε μια εποχή που η εγκληματικότητα σε πολλές περιοχές παραμένει αυξημένη, η τεχνολογία ασφαλείας καλείται να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Το Κέντρο Λήψης Σημάτων της Sigma Monitoring, θυγατρικής της Sigma Security, αποτελεί σήμερα μία από τις πλέον αξιόπιστες επιλογές για την προστασία ιδιωτών και οικογενειών σε όλη την Ελλάδα.

Τι είναι το Κέντρο Λήψης Σημάτων;

Πρόκειται για το «κέντρο ελέγχου» της ασφάλειάς σας. Όταν ενεργοποιείται ένας συναγερμός από διάρρηξη, φωτιά, πανικό ή άλλη απειλή, το σήμα φτάνει άμεσα στο επιχειρησιακό κέντρο της Sigma Monitoring. Εκεί, εξειδικευμένοι χειριστές ελέγχουν και αξιολογούν την κατάσταση σε πραγματικό χρόνο, ειδοποιώντας τις αρχές ή εσάς προσωπικά.

24/7 προστασία με κορυφαία τεχνολογία

Η Sigma Monitoring λειτουργεί αδιάκοπα, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες του χρόνου. Το Κέντρο Λήψης είναι εξοπλισμένο με υπερσύγχρονα συστήματα, ενώ η διαχείριση των σημάτων γίνεται μέσω του κορυφαίου λογισμικού, συμβατού με όλους τους πίνακες συναγερμού της αγοράς. Παρακολουθεί από βασικά σήματα όπως όπλιση-αφόπλιση του συναγερμού, διάρρηξη, πυρκαγιά, μέχρι πιο εξειδικευμένα όπως: ληστεία, σήμα πανικού, προσωπική απειλή, ιατρική ανάγκη, διακοπή ρεύματος, χαμηλή μπαταρία, βλάβη τηλεφωνικής γραμμής κ.α.

Πέρα από τις βασικές υπηρεσίες επιτήρησης, η Sigma Monitoring προσφέρει μια σειρά από επιπλέον δυνατότητες όπως:

Οπτική επιβεβαίωση με πρόσβαση σε ζωντανή εικόνα από τις κάμερες του χώρου, ώστε οι χειριστές να αξιολογούν άμεσα το συμβάν.

με πρόσβαση σε ζωντανή εικόνα από τις κάμερες του χώρου, ώστε οι χειριστές να αξιολογούν άμεσα το συμβάν. Global SIM για αδιάλειπτη σύνδεση. Ακόμη και αν κοπεί η γραμμή σταθερής τηλεφωνίας και το internet, το σύστημά σας συνεχίζει να επικοινωνεί μέσω του δίκτυου κινητής τηλεφωνίας και των τριών μεγάλων παρόχων (Cosmote, Vodafone, Nova), εξασφαλίζοντας συνεχή εποπτεία.

για αδιάλειπτη σύνδεση. Ακόμη και αν κοπεί η γραμμή σταθερής τηλεφωνίας και το internet, το σύστημά σας συνεχίζει να επικοινωνεί μέσω του δίκτυου κινητής τηλεφωνίας και των τριών μεγάλων παρόχων (Cosmote, Vodafone, Nova), εξασφαλίζοντας συνεχή εποπτεία. Αυτόματες ειδοποιήσεις με SMS ή email για κάθε συμβάν.

για κάθε συμβάν. Υπενθύμιση για service του συναγερμού σας, για να μη μείνετε ποτέ απροστάτευτοι.

του συναγερμού σας, για να μη μείνετε ποτέ απροστάτευτοι. Έλεγχος ωραρίου σε επιχειρήσεις ή κατοικίες με προσωπικό (π.χ. οικιακοί βοηθοί).

Με ανθρώπινη προσέγγιση

Στη Sigma Monitoring, η ασφάλεια δεν είναι απλώς τεχνικό θέμα. Είναι δέσμευση. Το προσωπικό αποτελείται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες που αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του ρόλου τους και ανταποκρίνονται με υπευθυνότητα και ενσυναίσθηση. Επιπλέον, όλοι οι χειριστές διαθέτουν άδεια Ι.Ε.Π.Υ.Α. και παρακολουθούν συνεχή επιμόρφωση.

Αξιοπιστία με πιστοποιήσεις

Η Sigma Monitoring λειτουργεί με πιστοποίηση ISO 9001, διασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και συνεχή ποιοτικό έλεγχο.

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς

Η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα. Αν αναζητάτε έναν έμπιστο συνεργάτη που θα φροντίζει το σπίτι σας ακόμα και όταν εσείς λείπετε, τότε η Sigma Monitoring είναι η σίγουρη επιλογή. Με την τεχνολογία, την εμπειρία και την ευθύνη που απαιτεί η εποχή.

Μάθετε περισσότερα στο www.sigmamon.gr ή καλέστε στο 801 10 10 100.