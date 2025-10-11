Σχολιασμός διατάξεων Ν/Σ για μισθολογικές ρυθμίσεις στελεχών Σωμάτων Ασφαλείας

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λιμενικών:

«Χορήγηση των ειδικών αποζημιώσεων της νυκτερινής εργασίας και της απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και στους μαθητές-δόκιμους των σχολών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ»

Η Ομοσπονδία μας στο πλαίσιο της δημόσιας ηλεκτρονικής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», το οποίο έχει αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ από την 7 Οκτωβρίου 2025, υπέβαλε σχόλιο - αίτημα της σχετικά με την τη χορήγηση των ειδικών αποζημιώσεων της νυκτερινής εργασίας και της απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και στους μαθητές-δόκιμους των σχολών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 24 παρ.1 περ. ε) υποπερ. εε) του νομοσχεδίου αναγράφεται ως κάτωθι:

«εε) Οι ειδικές αποζημιώσεις των υποπερ. εα) και εβ) καταβάλλονται και στους μαθητές των σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό τους.»

και στο άρθρο 24 παρ.2 περ. α) εδάφιο β΄ αναγράφεται ως κάτωθι:

«Στους Δόκιμους Υπαστυνόμους και αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος και τους Δόκιμους Αστυφύλακες και αντίστοιχους του Πυροσβεστικού Σώματος καταβάλλονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης και οι αποζημιώσεις των υποπερ. εα) και εβ) της περ. ε) της παρ. 1.»

Συνεπώς αν παραμείνει η διάταξη ως έχει θα εξακολουθήσει να μη χορηγούνται στους μαθητές των σχολών του Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοφυλακής οι ειδικές αποζημιώσεις της νυκτερινής εργασίας και της απασχόλησης πέραν του πενθημέρου.

Η Ομοσπονδία μας ήδη από το 2024 έχει εντάξει το εν λόγω θέμα στο διεκδικητικό της πλαίσιο ως κάτωθι:

‘’11.Τροποποίηση περ. δ' της παρ. Δ' του άρθρου 127 ν.4472/17 (Α΄ 74 ) Καταβολή ειδικών αποζημιώσεων των περ. α' και β' του άρθρου 127 και στους μαθητές των Σχολών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Πενθήμερα και Νυχτερινά)

Αναγκαιότητα μέριμνας ώστε οι Δόκιμοι Λιμενοφύλακες κατά την διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης του πέμπτου εξαμήνου να λαμβάνουν πενθήμερα και νυχτερινά, όπως εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα στους Δόκιμους Αστυφύλακες και Δόκιμους Πυροσβέστες αντίστοιχα. ‘’(εδώ)

Θεωρούμε ότι δυνάμει της αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των εργαζομένων του άρθρου 22 παρ. 1 εδ. β Συντάγματος όπου όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα ‘’ίσης αμοιβής για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας’’, αλλά και την εμφανή πρόθεση του νομοθέτη για την ίση μεταχείριση των ένστολων των Σωμάτων Ασφαλείας με την έκδοση ενιαίου μισθολόγιο Σωμάτων Ασφαλείας, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εν λόγω ρύθμιση και οι μαθητές – δόκιμοι των σχολών του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ προκειμένου να έχουν ισότιμες απολαβές.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε την τροποποίηση της διάταξης του άρθρο 24 παρ.1 περ. ε) υποπερ. εε) ως κάτωθι:

«εε) Οι ειδικές αποζημιώσεις των υποπερ. εα) και εβ) καταβάλλονται και στους μαθητές των σχολών των Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 17, κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εκπαίδευσης, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για το λοιπό ένστολο προσωπικό τους.»

καθώς επίσης την τροποποίηση της διάταξης του άρθρο 24 παρ.2 περ. α) εδάφιο β΄ ως κάτωθι:

«Στους Δόκιμους Υπαστυνόμους και αντίστοιχους των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 17 και τους Δόκιμους Αστυφύλακες και αντίστοιχους των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας του άρθρου 17 καταβάλλονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης και οι αποζημιώσεις των υποπερ. εα) και εβ) της περ. ε) της παρ. 1.»

Πέραν της τοποθέτησης μας στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης η Ομοσπονδία μας υπέβαλε το παρόν αίτημα και στην Στρατιωτική και Πολιτική Ηγεσία του ΥΝΑΝΠ καθώς και στον Υπουργό Οικονομικών.

