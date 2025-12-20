Ολοκληρώθηκε σήμερα (20-12-2025) σχολείο Εκπαιδευτών Αυτοάμυνας, Αυτοπροστασίας, Οπλοτεχνικής, Σκοποβολής με τη συμμετοχή στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο υλοποιήθηκε με μέριμνα της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας και τo παρακολούθησαν -28- στελέχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Η εκπαίδευση διεξήχθη από 10 Νοεμβρίου έως 20 Δεκεμβρίου 2025 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας, του Τμήματος Ειδικής Αστυνομικής Εκπαίδευσης Λαγονησίου, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο στο Μαρκόπουλο και στο πεδίο βολής του στρατοπέδου Καραϊσκάκη στο Χαϊδάρι.

Σκοπός της εκπαίδευσης ήταν η παροχή στα στελέχη του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, της απαραίτητης κατάρτισης ως εκπαιδευτές σε θέματα «Αυτοάμυνας – Αυτοπροστασίας – Οπλοτεχνικής, Σκοποβολής», ώστε να καταστούν ικανοί να καλύψουν με επάρκεια τις υπηρεσιακές ανάγκες στο εν λόγω αντικείμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκε πλήρες πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας έξι εβδομάδων σύμφωνα με το οποίο εκπαιδεύτηκαν από εξειδικευμένους καθηγητές, σε θέματα, όπως:

μέθοδοι επικοινωνίας εκπαιδευτή με τους εκπαιδευόμενους και στοιχεία αποτελεσματικής επικοινωνίας – ικανοτήτων – δεξιοτήτων των εκπαιδευτών,

στοιχεία ψυχολογίας,

πρώτες βοήθειες,

τεχνικές αυτοάμυνας, αυτοπροστασίας, οπλοτεχνικής και αμυντικής σκοποβολής,

εκπαιδευτικές βολές με διαφορετικού τύπου όπλα,

ασκήσεις διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων σε εξομοιωτή κ.λπ.

Κατά τη λήξη της εκπαίδευσης, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας, Ταξίαρχος Γεώργιος Ζαχάρης, επέδωσε στους εκπαιδευθέντες τα πιστοποιητικά σπουδών τους.