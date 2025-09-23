Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστών - ΦΩΤΟ

Από 25 Αυγούστου έως 19 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Σχολής Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) στον Ασπρόπυργο Αττικής, το Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Αλεξιπτωτιστή (ΣΒΕΑ), με τη συμμετοχή 8 στελεχών του Στρατού Ξηράς, 5 στελεχών του Πολεμικού Ναυτικού, 3 στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, 4 στελεχών της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), 2 στελεχών της Αρμενίας, 5 στελεχών της Βόρειας Μακεδονίας και 5 στελεχών της Ιορδανίας στο πλαίσιο Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας της Ελλάδας με τις παραπάνω χώρες.

Την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, έλαβε χώρα στη ΣΧΑΛ, η τελετή απονομής πτυχίων και διακριτικών πτερύγων Αλεξιπτωτιστή στατικού ιμάντα στους αποφοιτήσαντες του Σχολείου.