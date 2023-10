Shayetet 13: Οι επίλεκτοι κομάντος του Ισραήλ που κυνηγούν τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας [βίντεο]

Το Ισραήλ έστειλε το βράδυ της Παρασκευής τις πρώτες δυνάμεις του στη Λωρίδα της Γάζας για τον εντοπισμό ομήρων και την εξουδετέρωση ενόπλων της Χαμάς, μια επιδρομή στην οποία φέρονται να συμμετείχαν και κομάντος.

Ο λόγος για την Shayetet 13, μια ειδική μονάδα Κομάντο του Πολεμικού Νατικού του Ισραήλ, η οποία εικονίζεται εν δράσει σε βίντεο του στρατού στην επιχείρηση ανακατάληψης φυλακίου το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, όταν απελευθέρωσε, όπως ισχυρίζονται οι IDF, περί τους 250 ομήρους.

Διαβάστε επίσης

The Flotilla 13 elite unit was deployed to the area surrounding the Gaza security fence in a joint effort to regain control of the Sufa military post on October 7th.

The soldiers rescued around 250 hostages alive.

60+ Hamas terrorists were neutralized and 26 were… pic.twitter.com/DWdHKZgdLw

— Israel Defense Forces (@IDF) October 12, 2023