Σέρρες: Θύμα επίθεσης εντός φυλακής ο 16χρονος που κατηγορείται για τον θάνατο του 17χρονου

Θύμα επίθεσης μέσα στις φυλακές της Κασσαβέτειας έπεσε ο 16χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο στις Σέρρες, 11 ημέρες μετά την προφυλάκισή του.

«Για κάποιους λόγους τώρα μέσα στο θάλαμο υπήρξε διαπληκτισμός με τους συγκρατούμενούς του. Τον ξυλοκόπησαν και διακομίστηκε στο νοσοκομείο και επέστρεψε», είπε ο Θανάσης Οικονόμου, πρόεδρος των Σωφρονιστών Υπαλλήλων Κασσαβέτειας.

Όλα φέρεται να συνέβησαν για ασήμαντη αφορμή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος διαπληκτίστηκε με άλλον ανήλικο, με αποτέλεσμα να δεχθεί μαζικά χτυπήματα από τρεις συγκρατούμενούς του.

«Μας διαβεβαίωσε ο κοινωνικός λειτουργός ότι είναι καλά. Έγινε μια φασαρία. Δεν ξέρω αν ήταν προσωπικό ή καβγάς όλων. Ο (16χρονος) είναι αθώος. Είναι αθώος. Θα αποδειχθεί. Εφόσον η αστυνομία κάνει σωστά τη δουλειά της θα αποδειχτεί ότι δεν σκότωσε τον Άγγελο», είπε η μητέρα του.

Γενικευμένο επεισόδιο στις φυλακές

Ο 16χρονος, ο οποίος επιμένει πως δεν ήταν εκείνος που κατάφερε τα φονικά χτυπήματα στον 17χρονο Άγγελο στις 6 Ιανουαρίου, δέχθηκε μέσα στις φυλακές μπουνιές και κλοτσιές σε όλο του το σώμα.

«Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Βόλου και μετά από 7 ώρες επέστρεψε στην φυλακή. Δεν ισχύει ότι τον χτύπησαν με καλώδιο. Ούτε καλώδιο, ούτε μαστίγιο. Δεν υπάρχουν αυτά μέσα στη φυλακή», πρόσθεσε ο πρόεδρος των Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Κασσαβέτειας.

Την επίθεση σε βάρος του 16χρονου, ακολούθησε γενικευμένο επεισόδιο μέσα στις φυλακές, σύμφωνα με το Mega. Μία ομάδα νεαρών, 15 έως 18 ετών, έβαλαν φωτιά σε στρώματα, διαμαρτυρόμενοι για τις συνθήκες κράτησης. Ένδεκα εξ αυτών μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δύο ανήλικοι να έβαλαν τη φωτιά με τη χρήση αναπτήρα και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και φθορά.

Παράλληλα, γίνεται έρευνα για τους υπαίτιους του ξυλοδαρμού του 16χρονου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

