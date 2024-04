Σενάριο της σειράς «Friends» υπογεγραμμένο από τους πρωταγωνιστές της πωλείται σε δημοπρασία

Ο Άγγλος ηθοποιός, Όλι Λοκ θα πωλήσει σε δημοπρασία σενάριο της σειράς «Friends» υπογεγραμμένο από τους πρωταγωνιστές της.



Οι σελίδες με το σενάριο του επεισοδίου «The One Where Rachel Has a Baby Part II» αναμένεται να πουληθούν 5.000 έως 8.000 αγγλικές λίρες από τον οίκο δημοπρασιών Hanson Ross στο Ρόιστον, στις 12 Απριλίου.



Ο ηθοποιός, γνωστός από τη συμμετοχή του σε σειρές ριάλιτι αγόρασε το σενάριο σε άλλη δημοπρασία και σχεδιάζει να δωρίσει μέρος των εσόδων από την πώλησή του στο Ίδρυμα Μάθιου Πέρι, επειδή ο ίδιος και ο σύντροφός του είναι μεγάλοι θαυμαστές του αείμνηστου ηθοποιού που υποδύθηκε τον Τσάντλερ.