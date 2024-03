Σεμινάριο "Αντιμετώπιση Ακραίας Αιμορραγίας C–TECC" από την Safety and Security

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σεμινάριο διοργανώνει η Safety And Security σε συνεργασία με τη First Help Training & Surviving.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 31 Μαρτίου 2024 με ώρα έναρξης 9:00 (διάρκεια 8 ώρες).

Σύντομη περιγραφή:

Άμεση αντιμετώπιση απειλητικής για τη ζωή αιμορραγίας, με έμφαση στον μετριασμό της απειλής, τη μετακίνηση του τραυματία σε κάλυψη ή σε περιοχή σχετικής ασφάλειας και τη διαχείριση μαζικής αιμορραγίας με χρήση τουρνικέ, καθώς η τύχη του τραυματία βρίσκεται συχνά στα χέρια αυτού που θα του παρέχει την πρώτη φροντίδα .

Σημαντικό: Σχεδόν το 90% των θανάτων από αιμορραγία συμβαίνει πριν φτάσει στο θύμα ειδικευμένη Ιατρική Περίθαλψη!

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://forms.gle/oAKKPQYPySsbW8AS6

[email protected]

ή τηλεφωνικά στο 2106830892

Στόχος και αντικείμενο εκπαίδευσης – Αναλυτική περιγραφή:

Το πρόγραμμα Αντιμετώπιση Σοβαρής Αιμορραγίας της C-TECC είναι σχεδιασμένο ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επικίνδυνες αιμορραγίες από βαλλιστικά τραύματα.

Περιλαμβάνει μια σειρά από βασικές θεωρητικές και πρακτικές ενότητες, ενώ κύριος προσανατολισμός του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση βαλλιστικού τραύματος.

Η εκπαίδευση είναι αναγνωρισμένη και βασίζεται, στα σύγχρονα πρωτοκόλλα της C-TECC.

Διδασκόμενη Ύλη:

Το Πρωτόκολλο των Πρώτων Βοηθειών

Νομοθεσία

Πρωτοβάθμια εκτίμηση C-ABCDE

Βασική ανατομία του ανθρώπου

Φυσιολογία Βαλλιστικού Τραύματος

Αρχές τακτικής διαχείρισης

Αντιμετώπιση τραυματισμού σε καυτή ζώνη

Αντιμετώπιση τραυμάτων από σφαίρα

Αντιμετώπιση τραυμάτων από έκρηξη

Ανάλυση του IFAK ( ατομικό σακίδιο πρώτων βοηθειών )

Χρήση Tourniquet

Αντιμετώπιση μεγάλης αιμορραγίας

Αντιμετώπιση πνευμοθώρακα

Ακρωτηριασμός

Αιμορραγικό Σοκ

Πρακτική άσκηση αντιμετώπισης τραυμάτων

Αξιολόγηση: Τεστ πολλαπλής επιλογής

! Παρέχεται βεβαίωση παρακολούθησης C-TECC !

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε σώματα ασφαλείας, στελέχη φύλαξης προσώπων, κυνηγούς, καθώς και όλους όσοι ασχολούνται με πυροβόλα όπλα, στελέχη σωμάτων ασφαλείας, ειδικοί φρουροί αλλά και κάθε άτομο που στοχεύει στην προχωρημένη εκπαίδευση

Κόστος: 85€

Στους επαγγελματίες στην ένοπλη φύλαξη, στρατιωτικούς και αστυνομικούς παρέχεται έκπτωση 20%.