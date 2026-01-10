Σεισμός ταρακούνησε τη Λαμία - Έγινε αισθητός σε όλη τη Φθιώτιδα και τους γύρω νομούς

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 6:53’ το πρωί του Σαββάτου (10/1/26) στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, κοντά στην Κοινότητα Καλαμακίου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε βάθος περί τα 16 χιλιόμετρα και εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα βόρεια - βορειοδυτικά της Λαμίας μεταξύ Δίβρης και Καλαμακίου του Δήμου Λαμιέων.

Ο σεισμός είχε μικρή διάρκεια, αλλά συνοδεύτηκε από δυνατό θόρυβο, ξυπνώντας το σύνολο των κατοίκων των Δήμων Λαμιέων, Δομοκού και Μακρακώμης. Γενικά έγινε αισθητός σε όλη τη Φθιώτιδα, τη Φωκίδα και την Καρδίτσα, ενώ αναφορές μας έγιναν ακόμη και από περιοχές όπως το Αγρίνιο και την Πάτρα (πάνω από 100 χλμ απόσταση από το επίκεντρο)!

Το LamiaReport επικοινώνησε με Αστυνομία και Πυροσβεστική και μέχρι τώρα δεν είχε αναφερθεί κάποια ζημιά ή κλήση για βοήθεια.

Δείτε πως κατέγραψε τον ισχυρό σεισμό, ο σεισμογράφος στον Άγιο Χαράλαμπο Μώλου:

Ο σεισμογράφος στον Άγιο Γεώργιο που βρίσκεται μόλις 5,4 χιλιόμετρα από το επίκεντρο, φαίνεται να κατέγραψε και δεκάδες μικρότερους σεισμούς, οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί από πιο μακρινούς σεισμογράφους.

Δείτε το γράφημα του σταθμού:

Τα παρακάτω γραφήματα από το Ευρωμαεσογειακό Ινστιτούτο παρουσιάζει τις ζώνες επηρεασμού σε ακτίνες 30, 60, 200 και 400 χιλιόμετρα μακριά από το επίκεντρο του σεισμού.