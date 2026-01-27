PoliceNET of Greece logo
Ελλάδα

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου

21:24 | 27/01/2026

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,2 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της δυτικής Πελοποννήσου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές

