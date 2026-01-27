Σεισμός 4,7 Ρίχτερ ανοιχτά της Ζακύνθου

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το απόγευμα στον θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 85 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 9,2 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε περιοχές της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς και της δυτικής Πελοποννήσου, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές