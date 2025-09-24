Σειρήνες συναγερμού θα ηχήσουν σήμερα σε όλη την επικράτεια

Δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας θα γίνει σήμερα Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, σε όλη την επικράτεια της χώρας κατά την άσκηση ΤΑΜΣ «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-25». Όπως ανακοινώθηκε από το Αυτοτελές Τμήμα Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών (Π.ΑΜ.-Π.Σ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις 11.00 το πρωί στο σύνολο της Επικράτειας θα γίνει σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) και στις 11.05 σήμανση λήξης συναγερμού, για την ίδια χρονική διάρκεια (συνεχής ήχος σταθερής έντασης). Στις 11.30 στο σύνολο της επικράτειας θα γίνει σήμανση προειδοποιητικού συναγερμού Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής απειλής, για χρονική διάρκεια δύο λεπτών (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) και στις 11.35 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Στις 12.20 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνει 12:20 σήμανση συναγερμού και πάλι Χημικής, Βιολογικής, Ραδιολογικής, Πυρηνικής απειλής, για χρονική διάρκεια δύο λεπτών (ήχος διακοπτόμενος διαφορετικής έντασης) και στις 12.25 σήμανση λήξης συναγερμού, για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων (συνεχής ήχος σταθερής έντασης). Το ίδιο θα γίνει στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης στις 12.40 και 12.45 αντίστοιχα.

Επίσης, γνωστοποιείται στο κοινό ότι η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας. Ταυτόχρονα με την ήχηση των Σειρήνων Συναγερμού, θα πραγματοποιηθεί ήχηση των καμπανών των Ιερών Ναών της Επικράτειας με σειρά βραχέων κωδωνισμών σε ταχύ ρυθμό διάρκειας τριών λεπτών.