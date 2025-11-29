Σειρά εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Αγίου Νικολάου, προστάτη του Πολεμικού Ναυτικού

Το Πολεμικό Ναυτικό εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, προστάτη των Ναυτικών και την επέτειο των νικηφόρων ναυμαχιών Έλλης και Λήμνου των Βαλκανικών Πολέμων 1912-13, με σειρά εκδηλώσεων και δράσεων από την Τρίτη 2 έως Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και σε κύριες ναυτικές υπηρεσίες.

Οι εκδηλώσεις στοχεύουν στην ανάδειξη της ναυτικής μας παράδοσης, της συνεισφοράς του Πολεμικού Ναυτικού στην ασφάλεια και την άμυνα της χώρας, καθώς και στη αλληλεπίδραση με την ελληνική κοινωνία.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί επετειακή εκδήλωση και συναυλία από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

* Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.

* Μεταστάθμευση μιας φρεγάτας, ενός ταχέος περιπολικού κατευθυνόμενων βλημάτων και ενός υποβρυχίου από το ναύσταθμο Σαλαμίνος στο λιμάνι του Πειραιά, με δυνατότητα επιβίβασης κοινού κατά τον πλου. Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στον εν λόγω πλου να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://form.hellenicnavy.gr/form0525/ έως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

* 10:00 - 17:00 Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο αντιτορπιλικό «Βέλος» στο λιμάνι Θεσσαλονίκης στον προβλήτα Π-1.

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Στις 11:00: Επίσημη τελετή εορτασμού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων παρουσία φρεγάτας στον όρμο Κανελλοπούλου.

- Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.

- Από τις 10:00 έως τις 17:00: Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που θα ελλιμενίζονται στον Πειραιά, στην Πύλη Ε11, με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού στην αίθουσα υποδοχής Πύλης Ε11 της Ακτής Μιαούλη στον ΟΛΠ.

- Από τις 10:00 έως τις 17:00: Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ» (Π.Φάληρο - Αθήνα) και στο αντιτορπιλικό «Βέλος» στο λιμάνι Θεσσαλονίκης στον προβλήτας Π-1. Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικούσταθμού στο «Γ. Αβέρωφ» κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, με εκπομπές επετειακών μηνυμάτων.

- 12:00: «Μουσικός Περίπατος» της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της οδού Ερμού στο δήμο Αθηναίων.

- 17:05: Υποστολή σημαίας στο «Γ. Αβέρωφ», παρουσία του Αγήματος Κινήσεων Ακριβείας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και σαλπιγκτή από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού. Μετά την υποστολή σημαίας, θα διεξαχθεί πανηγυρικός εσπερινός και αρτοκλασία για το κοινό, στο Παρεκκλήσιο του Αγίου Νικολάου επί του «Γ. Αβέρωφ».

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

* Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που επιχειρούν και ελλιμενίζονται σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβος, Χίος, Σάμος, Κω, Ρόδος/Μεγίστη), με δυνατότητα διεξαγωγής ολιγόωρων πλόων για μαθητές σχολείων, σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρχές του Πολεμικού Ναυτικού.

- Από τις 10:00 έως τις 17:00: Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία που θα ελλιμενίζονται στο λιμάνι Πειραιά στην Πύλη Ε11, με παράλληλη λειτουργία επετειακής φωτογραφικής έκθεσης της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού στην αίθουσα υποδοχής στην Πύλη Ε11 της Ακτής Μιαούλη και παρουσία τμήματος της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού. Μετά την ολοκλήρωση του επισκεπτηρίου, θα υφίσταται η δυνατότητα επιβίβασης κοινού κατά τον επανάπλου των Πολεμικών Πλοίων από το λιμάνι Πειραιά στο ναύσταθμο Σαλαμίνας. Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στον εν λόγω πλου να υποβληθούν στον ακόλουθο ηλεκτρικό σύνδεσμο: https://form.hellenicnavy.gr/form0725/ έως την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

- Από τις 10:00 έως τις 17:00: Επισκεπτήριο κοινού στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και στο μουσείο αυτής, με παρουσία τμήματος της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού. Επίδειξη προσομοιωτή ναυτιλίας και ναυταθλητικών μέσων, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί:

▪ Επετειακή φωτογραφική έκθεση της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού.

▪ Μουσειακή έκθεση της Υπηρεσίας Φάρων.

▪ Έκθεση Μικροναυπηγικής.

- Από τις 10:00 έως τις 17:00: Δωρεάν επισκεπτήριο κοινού στο «Γ. Αβέρωφ» στο Π.Φάληρο στην Αθήνα και στο «Βέλος» στο λιμάνι Θεσσαλονίκης στον προβλήτας Π-1. Λειτουργία ραδιοερασιτεχνικούσταθμού στο «Γ. Αβέρωφ» κατά τις ώρες του επισκεπτηρίου, με εκπομπές επετειακών μηνυμάτων.

- Από τις 11:00 έως τις 16:00: Επισκεπτήριο κοινού σε Πολεμικά Πλοία στο ναύσταθμο Σαλαμίνας, το οποίο περιλαμβάνει:

▪ Είσοδος από το 1ο Φυλάκιο (Οδός Παλάσκα, Σκαραμαγκάς) με χρήση λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση με πλοιάριο στις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στη Σαλαμίνα.

▪ Είσοδος από το 4ο Φυλάκιο (Οδός Σαλαμινομάχων, Σαλαμίνα) με χρήση λεωφορείου Πολεμικού Ναυτικού και μετάβαση στις εγκαταστάσεις του ναυστάθμου στη Σαλαμίνα.

▪ Επίσκεψη σε μια φρεγάτα, ένα ταχύ περιπολικό κατευθυνόμενων βλημάτων και σε μια κανονιοφόρο.

▪ Δηλώσεις επιθυμίας συμμετοχής κοινού στο εν λόγω επισκεπτήριο να υποβληθούν στον ακόλουθο ηλεκτρονικό σύνδεσμο: https://form.hellenicnavy.gr/form0725ep/ έως την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

- Από τις 11:00 έως τις 16:00 Επισκεπτήριο κοινού στο ναύσταθμο Κρήτης.

- Από τις 11:00 έως τις 16:00: Επισκεπτήριο κοινού στη Βάση Ελικοπτέρων Ναυτικού στο Ναυτικό Οχυρό Κοτρωνίου, στο Μαραθώνα.

- Επετειακή πτήση από ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού επί της ακτογραμμής από το Καβούρι Αττικής μέχρι την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (μεσημβρινές ώρες).

- 16:00: «Μουσικός Περίπατος» της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού επί της προκυμαίας Φλοίσβου, εμπορικής οδού της FLISVOS MARINA, με κατάληξη το Πάρκο Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας - Οι Έλληνες και η Θάλασσα» και το θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ».

- 17:05: Τιμητική υποστολή Σημαίας στο «Γ. Αβέρωφ», παρουσία του Αγήματος Κινήσεων Ακριβείας της Διοίκησης Ναυτικής Εκπαιδεύσεως και της μπάντας του Πολεμικού Ναυτικού, μετά ολοκλήρωση του «Μουσικού Περιπάτου». Μετά την υποστολή σημαίας, θα διεξαχθεί μικρή συναυλία από τη μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού.

- 18:00: Drone Show στην περιοχή του Πάρκου Ναυτικής Παράδοσης «Οδυσσέας - Οι Έλληνες και η Θάλασσα» και του «Γ.Αβέρωφ».

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα μπορεί να τροποποιηθεί κατά περίπτωση λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.