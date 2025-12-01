Το Σ.Ε.Φ.Ε.Ε.Α.Μ.Θ. απονέμει τιμητική πλακέτα στον κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ Ανέστη

Το Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκφράζει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο Ζυθεστιατορίων Δράμας, Δημοτικό Σύμβουλο και Επιχειρηματία κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ Ανέστη, για την έμπρακτη και ιδιαίτερα γενναιόδωρη χορηγία του σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Η προσφορά του κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ περιλάμβανε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, πολυμηχανήματα, καρέκλες γραφείου, φορητούς ασύρματους TYT, ξύλινες ντουλάπες καθώς και λοιπά απαραίτητα είδη, καλύπτοντας τις ανάγκες των όλων των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Δράμας που είχαν απευθυνθεί στο Σωματείο μας για υποστήριξη.

Η παράδοση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Σωματείου μας, παρουσία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σε μια ιδιαίτερα ζεστή και ανθρώπινη συνάντηση. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Αστυνομικός Διευθυντής Δράμας, κ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννης, γεγονός που ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ φορέων και υπηρεσιών.

Η άμεση ανταπόκριση του κ. ΤΟΠΑΛΙΔΗ στα αιτήματά μας καταδεικνύει το ουσιαστικό ενδιαφέρον του, ως ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΗ για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των αστυνομικών και την ενίσχυση της καθημερινής τους προσπάθειας. Τέτοιες πράξεις κοινωνικής προσφοράς αποτελούν φωτεινό παράδειγμα αλληλεγγύης και στήριξης προς όσους υπηρετούν την ασφάλεια του τόπου μας.

Ως Σωματείο, εκφράζουμε την βαθιά μας ευγνωμοσύνη για τη συνεχή στήριξη, την εμπιστοσύνη και το ειλικρινές ενδιαφέρον του προς το έργο μας.

Κύριε Τοπαλίδη, σας ευχαριστούμε από καρδιάς.