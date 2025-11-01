Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.Μ.Θ. στην εκδήλωση “Μαζί Σπάμε τη Σιωπή. 13 Πόλεις, Ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας.”- Παράδοση επιχειρησιακού εξοπλισμού στην Δ.Α. Αλεξανδρούπολης

Σύσσωμο το Δ.Σ. του Σωματείου Ειδικών Φρουρών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρευρέθηκε στην Αλεξανδρούπολη στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με τίτλο «Μαζί Σπάμε τη Σιωπή. 13 Πόλεις, Ένα Μέτωπο κατά της Ενδοοικογενειακής Βίας.», η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Μια στοχευμένη και άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα από καταρτισμένους επιστήμονες, νομικά πρόσωπα, ψυχολόγους και εκπαιδευμένα στελέχη της υπηρεσίας αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, που παρουσίασε και συντόνισε με επιτυχία η αγαπητή μας εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας Α/Β’ κ. ΔΗΜΟΓΛΙΔΟΥ Κωνσταντία.

Η παρουσία του Σωματείου στην εκδήλωση υπογραμμίζει τη διαρκή δέσμευση των Ειδικών Φρουρών στην ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή σε δράσεις που προάγουν την προστασία των πολιτών και την κοινωνική συνοχή.

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, αντιπροσωπεία του Σωματείου είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και να συνομιλήσει με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη, τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. ΣΥΡΙΤΟΥΔΗ Πασχάλη καθώς και με τους Αστυνομικούς Διευθυντές των Αστυνομικών Διευθύνσεων της Αλεξανδρούπολης Α/Δ κ. ΑΞΗ Χρήστο και Ροδόπης Α/Δ κ. ΖΙΩΓΑ Γεώργιο.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, τέθηκαν ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους, ενώ παρουσιάστηκαν οι προσεχείς δράσεις του Σωματείου καθώς και οι επικείμενες χορηγίες επιχειρησιακού εξοπλισμού που πρόκειται να παραδοθούν στις Υπηρεσίες τους.

Το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.Μ.Θ. συνεχίζει να στέκεται αρωγός σε κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο του αστυνομικού και ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών.

Μετά το πέρας της εκδήλωσης το Σ.Ε.Φ.Ε.Α.Α.Μ.Θ. στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του να θωρακίσει τους συναδέλφους των υπηρεσιών πρώτης γραμμής παρέδωσε επιχειρησιακό εξοπλισμό όπως φορείς αλεξίσφαιρων στους συναδέλφους της Ο.Π.Κ.Ε. Αλεξανδρούπολης τους οποίους παρέλαβε ο Αρχ/κας ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΟΥΔΗΣ Γεώργιος και αστυνομικοί της ομάδας του ενώ ο επικεφαλής της Διμοιρίας Υποστήριξης Α/Β’ κ. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Ιωσήφ παρέλαβε θώρακα προστασίας και θήκη μεταφοράς πυροσβεστήρα, υλικά που θα αναβαθμίσουν επιχειρησιακά τις υπηρεσίες και θα συμβάλουν στην αυτοπροστασία των συναδέλφων μας. Επιπλέον παραδόθηκε γραφική ύλη στο Α.Τ Αλεξανδρούπολης κατόπιν συνάντησης με τον Α/Ύ κ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Κωνσταντίνο.

Έπειτα ακολούθησε συνάντηση με μέλη του σωματείου μας όπου συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους μας.

Το Σωματείο μας δείχνει καθημερινά έμπρακτα τον ζήλο που τον διακατέχει να φανεί χρήσιμο στους συναδέλφους μας και έτσι θα συνεχίσουμε.

Πάντα δίπλα στον Συνάδελφο!