Σεβασμό στον “πολύπαθο” βαθμό του Ανθυπαστυνόμου

Ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας:

Η μη λειτουργία, για δεύτερη συνεχή χρονιά, του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) προκαλεί έντονο προβληματισμό και εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας στους Ανθυπαστυνόμους της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίοι στερούνται τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις που συνδέονται άμεσα με την υπηρεσιακή τους ανέλιξη.

Διαβάστε επίσης

Η παρατεταμένη αυτή κατάσταση δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και αίσθημα αδικίας σε στελέχη με πολυετή προσφορά, τα οποία βλέπουν την υπηρεσιακή τους προοπτική να παραμένει στάσιμη, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Η Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Κεντρικής Μακεδονίας αφουγκράζεται πλήρως τις ανησυχίες των μελών της, Ανθυπαστυνόμων, και αναμένει την αποκατάσταση συνθηκών που θα διασφαλίζουν τη δυνατότητα δίκαιης και ισότιμης υπηρεσιακής εξέλιξης, προχωρώντας σε κάθε αναγκαία θεσμική ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή.

Το Προεδρείο της Ένωσης,

Πρόεδρος, Ψαρογιάννης Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας, Γιαρισκάνης Πέτρος

Α΄ Αντιπρόεδρος, Μουρατίδης Χαράλαμπος

Β΄ Αντιπρόεδρος, Πολίτης Ιωάννης

Γ΄ Αντιπρόεδρος, Ψαθάς Χρυσοβαλάντης

Ταμίας, Μπάμπαλης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων, Κουκουφίκης Σταύρος

Οργανωτικός Γραμματέας, Μπαξεβάνος Χρήστος

Εκτελεστικός Γραμματέας, Παπανικολάου Δημήτριος