Σε ζεστό και συναδελφικό κλίμα η κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Αστυνομικού Τμήματος Γουμένισσας - ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2026 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Αστυνομικού Τμήματος Γουμένισσας, σε ζεστό και συναδελφικό κλίμα σε γνωστό κατάστημα της περιοχής μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Γουμένισσας Αστυνόμος Α’ Ιωάννης Στρέζος καθώς και το σύνολο του Αστυνομικού Προσωπικού της Υπηρεσίας.

Την ευλογία της Βασιλόπιτας τέλεσε ο εφημέριος του ιερού ναού της Αγίας Τριάδος Πολυκάστρου, πατέρας Αθανάσιος, ο οποίος ευχήθηκε υγεία, δύναμη και θεία προστασία σε όλους, για την εκπλήρωση του απαιτητικού τους έργου.

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Γουμένισσας, Αστυνόμος Α’ Ιωάννης Στρέζος, ευχήθηκε σε όλο το προσωπικό καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, ενώ τόνισε τη σημασία της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της επαγγελματικής συνέπειας, στοιχεία απαραίτητα για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων της Υπηρεσίας. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά το προσωπικό για την καθημερινή προσφορά και την αφοσίωση του στην διασφάλιση της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας των πολιτών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναδελφικότητας και ενότητας, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να ανταλλάξουν ευχές για την νέα χρονιά και να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τους δεσμούς συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.

Η κοπή της Βασιλόπιτας αποτέλεσε μια ευχάριστη ανάπαυλα από την καθημερινή υπηρεσιακή δραστηριότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία της συλλογικότητας και της ανθρώπινης διάστασης στο λειτούργημα της Ελληνικής Αστυνομίας.

