Σε ποιο σημείο της Αθήνας η οροφή γέφυρας είναι έτοιμη να καταρρεύσει;

Χιλιάδες γέφυρες υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα εκ των οποίων πάρα πολλές σύμφωνα με εκτιμήσεις επιστημόνων παραμένουν ασυντήρητες με αποτέλεσμα μερικές από αυτές να έχουν σοβαρά προβλήματα στατικότητας.

Άλλωστε μόνο τυχαίο δεν είναι το γεγονός ότι σε μεγάλες πλημμύρες κάποιες γέφυρες καταρρέουν σαν χάρτινοι πύργοι αποκλείοντας πολλές περιοχές από τον… πολιτισμό.

Διαβάστε επίσης

Ωστόσο σύμφωνα με τις φωτογραφίες που δημοσιεύει αποκλειστικά το Carandmotor.gr φαίνεται ότι το πρόβλημα με τις γέφυρες δεν είναι μόνο στην Περιφέρεια της Ελλάδας αλλά και μέσα στην πρωτεύουσα ,όπου μετακινούνται εκατομμύρια πολίτες με τα οχήματά τους είτε πεζοί.

Όπως μπορείτε να διακρίνεται και στις φωτογραφίες,﻿ το επάνω τμήμα της γέφυρας που βρίσκεται στην οδό Λένορμαν στο ρεύμα προς Αθήνα και λίγο πριν βγεις στην Αχιλλέως είναι έτοιμο να καταρρεύσει προκαλώντας κάποιο σοβαρό ή ακόμη και θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα!

Μάλιστα η οροφή που μάλλον έχει ξηλωθεί από κάποιο φορτηγό που πέρασε κάτω από την γέφυρα και άφησε την «υπογραφή» του προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα από στιγμή σε στιγμή να είναι πιθανή η αποκόλληση τμημάτων της οροφής και η πτώση τους στο οδόστρωμα με κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Να υπενθυμίσουμε ότι πριν λίγες ημέρες λόγω πτώσης δομικών υλικών από γέφυρα στο οδόστρωμα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, κλειστή έμεινε η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας στη Λ. Εθνικής Αντιστάσης στο ύψος του νοσοκομείου Αγία Όλγα, στο ρεύμα προς Χαλάνδρι μέχρι τα ειδικά συνεργεία του δήμου να απομακρύνουν τα οικοδομικά υλικά από τον δρόμο ενώ στο σημείο προκλήθηκε κυκλοφοριακή δυσχέρεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η συγκεκριμένη γέφυρα εδώ και καιρό αντιμετωπίζει προβλήματα καθώς τα σίδερα φαίνονται στα σημεία που έχει υποχωρήσει το σκυρόδεμα,﻿ αλλά ευτυχώς η πτώση των δομικών υλικών δεν προκάλεσαν τον τραυματισμό κάποιου οδηγού ή πεζού.

*Το Carandmotor.gr δημοσιεύει αποκλειστικά φωτογραφίες που επιβεβαιώνουν την επικινδυνότητα του σημείου.

www.carandmotor.gr