Σε ποια πολιτεία οι αστυνομικοί θα δουν αύξηση στον μισθό τους μέσα στο 2026

Οι αστυνομικοί της πόλης Cheyenne, στην Πολιτεία Wyoming των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να λάβουν αύξηση μισθού κατά 3% το 2026, σύμφωνα με τον προτεινόμενο δημοτικό προϋπολογισμό που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η αύξηση εντάσσεται στο πλαίσιο προσαρμογής των αποδοχών λόγω του αυξημένου κόστους ζωής και αφορά το προσωπικό του Αστυνομικού Τμήματος Cheyenne.

Η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι το μέτρο στοχεύει στη στήριξη των αστυνομικών και στη διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια ασφάλεια, σε μια περίοδο όπου πολλές πόλεις στις ΗΠΑ αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσέλκυση και παραμονή προσωπικού.

Παράλληλα, η αύξηση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου μισθολογικών προσαρμογών που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της πόλης για το οικονομικό έτος 2026.

