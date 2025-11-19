Σε ποια πόλη θα βρίσκεται αύριο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Οριστικοποιήθηκε η νέα παρουσία στην Κρήτη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, προκειμένου όπως ο ίδιος είχε γνωστοποιήσει να ανακοινώσει νέα μέτρα για την πάταξη της εγκληματικότητας και παραβατικότητας.

Όπως έγινε γνωστό, ο κ. Χρυσοχοίδης στις 11 το πρωί της Πέμπτης 20/11 θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου από το Σπίτι του Πολιτισμού στο Ρέθυμνο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο ίδιος σε συνέντευξή του είχε πει: «Την Πέμπτη θα είμαι στην Κρήτη και θα ανακοινώσουμε και τα νέα νομοθετικά μέτρα, την αυστηροποίηση συνολικά της νομοθεσίας και κάποιες νέες υπηρεσίες που θα ιδρυθούν. Και ταυτόχρονα θα αρχίσουν έρευνες προκειμένου να υπάρξει στόχευση σε οικογένειες, σε ομάδες (σ.σ. που φέρουν όπλα)».

«Η κοινωνία δεν είναι όλη παραβατική, παραβατικοί είναι ένα ποσοστό. Πρέπει να στοχοποιήσουμε, να ερευνήσουμε, να διερευνήσουμε, να εξιχνιάσουμε και να εξαρθρώσουμε όλες αυτές τις ομάδες των παραβατικών. Αυτό είναι το ζητούμενο και προς τα κει θα πάμε», πρόσθεσε.

Ο κ. Χρυσοχοίδης σημείωσε ότι μετά το τραγικό τροχαίο στην Λεωφόρο Σούδας στις αρχές του 2025, «αλλάξαμε την ηγεσία. Στα Χανιά τώρα δεν είναι μόνο ότι δεν είναι ντόπιοι, άλλαξε και η αντίληψη των ανθρώπων και άλλαξε η συμπροφορά της αστυνομίας αλλά και των δικαστικών αρχών, των εισαγγελικών αρχών και τελικώς αρχίζει και επιβάλλεται η τάξη…»

Σε ότι αφορά στην γενίκευση που επιχειρείται με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό στα Βορίζια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε: «Υπάρχει μια συνολικότερη αντίληψη για τα πράγματα, αλλά όχι σε όλους. Είναι άδικο να το γενικεύουμε. Η Κρήτη έχει 8 εκατομμύρια επισκέπτες, 600.000 κατοίκους, δεν είχε ούτε μια ληστεία φέτος το καλοκαίρι, ούτε μια κλοπή. Δεν έχουμε εγκληματικότητα συνολικότερα, έχουμε αυτές τις εστίες οι οποίες όμως έχουν πολύ βαριά εγκληματικότητα. Κάποιοι γίνονται πολύ δυνατοί σε βάρος κάποιων άλλων. Η αστυνομία υπήρχε εκεί και κάνει καλή δουλειά αλλά τώρα εγκαθίστανται νέες υπηρεσίες, οι οποίες δεν έχουν σκοπό να πάνε να οργώνουν τα χωριά αλλά να διερευνήσουν τις εγκληματικές ομάδες».

