Σε ποια χώρα απαγορεύτηκε στους αστυνομικούς να εμφανίζονται με στολή στα social media;

Η αστυνομία του Δελχί στην Ινδία εξέδωσε επίσημη εντολή με την οποία απαγορεύει στο προσωπικό της να δημιουργεί, να δημοσιεύει ή να διακινεί βίντεο και «reels» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φορώντας την υπηρεσιακή στολή.

Η απόφαση ελήφθη μετά την αύξηση τέτοιων περιστατικών στο διαδίκτυο και, σύμφωνα με τη διοίκηση, θεωρείται κατάχρηση της στολής και της ιδιότητας του αστυνομικού.

Η εντολή τονίζει ότι οι αστυνομικοί πρέπει να διαχωρίζουν την προσωπική τους ζωή από τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και να προστατεύουν το κύρος και την εικόνα του σώματος.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι όσοι δεν συμμορφωθούν με τις οδηγίες μπορεί να αντιμετωπίσουν πειθαρχικές κυρώσεις.

Οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών έχουν λάβει εντολή να ενημερώσουν όλο το προσωπικό και να διασφαλίσουν ότι η οδηγία θα τηρηθεί αυστηρά.

