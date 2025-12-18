Σε λίγο το τελευταίο αντίο σε Αστυνομικό που "έφυγε" από τη ζωή

Απεβίωσε σε ηλικία 57 ετών ο υπαστυνόμος Νικόλαος Μπαντής.
Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η σύζυγος: Βασιλική
Τα παιδιά: Παναγιώτα – Βασίλειος, Φώτης / Βασίλειος
Τα εγγόνια: αβάπτιστο
Οι γονείς: Βασίλειος Μπαντής, Παναγιώτα Φαγκρίδα
Τα αδέλφια: Αλκιβιάδης – Ελένη, Ιωάννης – Γεωργία, Γεώργιος – Ολυμπία
Τα ανίψια: Ειρήνη, Ευθυμία / Ναταλία, Βασίλειος
Οι λοιποί συγγενείς
Σημειώσεις:
Η σορός θα βρίσκεται στον ιερό ναό από τις 12:00 μ.μ.
Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στην Αίθουσα Δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου
Πηγή: onlarissa.gr
