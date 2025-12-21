Σε λίγο τελείται το μνημόσυνο ενός Αστυνομικού που υπηρέτησε με συνέπεια και προσφορά τη Δυτική Αττική

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στον Ιερό Αναλήψεως Μαγούλας και ώρα 9 πμ τελείται το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου Ανδρώνη Χαράλαμπου (Μπάμπη Ανδρώνη), ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και προσφορά τη Δυτική Αττική.

Ο Μπάμπης Ανδρώνης ήταν εν ενεργεία αστυνομικός και είχε διατελέσει Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας, αφήνοντας το αποτύπωμά του στην τοπική αυτοδιοίκηση και την κοινωνία.

Η παρουσία του χαρακτηριζόταν από εργατικότητα, ήθος και διαρκή ενασχόληση με τα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών.

Η είδηση που συγκλόνισε τη Δυτική Αττική

Η απώλειά του έγινε γνωστή το πρωί της 24ης Δεκεμβρίου 2024, σκορπίζοντας βαθιά θλίψη σε Ελευσίνα, Μαγούλα και ευρύτερα στη Δυτική Αττική (Βλ. «Θ» 24.12.25 Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Ελευσίνας – Πέθανε ο αντιδήμαρχος Μπάμπης Ανδρώνης).

Η είδηση προκάλεσε ισχυρό σοκ, καθώς επρόκειτο για έναν άνθρωπο ενεργό, παρόντα και ιδιαίτερα αγαπητό στην τοπική κοινωνία.

Η παρακαταθήκη του

Ως αντιδήμαρχος Μαγούλας συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της περιοχής, ενώ ως αστυνομικός υπηρέτησε με αίσθημα καθήκοντος και επαγγελματισμό. Η μνήμη του παραμένει ζωντανή σε όσους συνεργάστηκαν μαζί του και στους πολίτες που γνώρισαν το έργο και τον χαρακτήρα του.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΙΑΚΟΣ

