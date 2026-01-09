Σε λειτουργία η Πανελλαδική Ένωση Οπλοκατοχής (Π.ΕΝ.ΟΠ.)

Δελτίο Τύπου

Αθήνα — Την έναρξη λειτουργίας της ανακοίνωσε η Πανελλαδική Ένωση Οπλοκατοχής (Π.ΕΝ.ΟΠ.), μη κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα την Αθήνα, το οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα με την υπ’ αριθμ. 70086/26-02-2025 Διάταξη του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει εγγραφεί στο βιβλίο σωματείων με Αριθμό Μητρώου 34435.

Η Π.ΕΝ.ΟΠ. συγκροτήθηκε με στόχο τη θεσμική και επιστημονική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν τη νόμιμη οπλοκατοχή, τη ρύθμιση της χρήσης όπλων και τη σχετική εφαρμογή του νομικού πλαισίου στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις, την ενημέρωση των πολιτών και τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων προς την Πολιτεία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωση επιδιώκει τη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τους επαγγελματίες του χώρου της ασφάλειας, τους επιστημονικούς φορείς και τις δικαστικές αρχές, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ερμηνευτική αποσαφήνιση σύνθετων ρυθμιστικών ζητημάτων και την ενίσχυση της πρόληψης και της υπεύθυνης χρήσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε ζητήματα εκπαίδευσης, ενημέρωσης και θεσμικού διαλόγου γύρω από τις διαδικασίες αδειοδότησης, ελέγχου, μεταφοράς και χρήσης όπλων, καθώς και στη συμβολή στη βελτίωση των διοικητικών και κανονιστικών πρακτικών όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Η Π.ΕΝ.ΟΠ. λειτουργεί με πλήρη σεβασμό στο Σύνταγμα και στους νόμους του κράτους, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της νομιμότητας και της θεσμικής υπευθυνότητας.

Η διαδικασία εγγραφής μελών και κάθε σχετική πληροφορία θα ανακοινωθούν στο άμεσο μέλλον από τα επίσημα κανάλια της Ένωσης.