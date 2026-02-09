Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Στον εισαγγελέα οι γονείς του

Διασωληνωμένο σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, νοσηλεύεται το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα, στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (8/2),

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του, στην πλατεία Κύπρου, την ώρα που υπήρχε αρκετός κόσμος στο σημείο όταν κάποια στιγμή ξέφυγε της προσοχής και βρέθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μέσα στο σιντριβάνι.

Διαβάστε επίσης

Περαστικοί που κατάλαβαν τι συνέβη, έβγαλαν το παιδί από το σιντριβάνι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο ήταν δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στο κοριτσάκι.

Ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ, όμως μέχρι να φτάσει ασθενοφόρο, έφτασε και περιπολικό της αστυνομίας που μετέφερε το παιδί πάρα πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι γιατροί επί 40 λεπτά έδιναν μάχη να κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί επανήλθε και άμεσα διασωληνώθηκε ωστόσο κατάσταση του κρίνεται σοβαρή.

Σημειώνεται ότι οι γιατροί εκτίμησαν την ηλικία του παιδιού ως 2 ετών, ωστόσο οι γονείς ανέφεραν ότι είναι 5 ετών.

Οι γονείς του παιδιού, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

Ρεπορτάζ: Σπύρος Δαρσινός

ertnews.gr