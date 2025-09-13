Σε κρίσιμη κατάσταση πεζός που παρασύρθηκε από όχημα

ΒΟΛΟΣ: Τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην οδό 2ας Νοεμβρίου με Βασσάνη.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, οδηγός Ι.Χ. αυτοκινήτου δεν κατάφερε να αντιδράσει έγκαιρα, με αποτέλεσμα να παρασύρει πεζό 85χρονο που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο.

Διαβάστε επίσης

Ο άνδρας τραυματίστηκε στο κεφάλι και άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο ηλικιωμένος διασωληνώθηκε και η κατάστασή του είναι κρίσιμη.

Πηγή: thenewspaper.gr