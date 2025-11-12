Σε κρίσιμη κατάσταση 22χρονος - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

Σοκαριστική τροπή πήρε ένα challenge που επιχείρησε να πραγματοποιήσει ένας 22χρονος στο Κορωπί, καθώς αποφάσισε να καταπιεί αμάσητο ένα ολόκληρο μπέργκερ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα και να διασωληνωθεί στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς».

Όλα έγιναν όταν ο 22χρονος μαζί με την παρέα του, είχαν πάει να φάνε μπέργκερ και αποφάσισαν να βάλουν στοίχημα να το καταναλώσουν ολόκληρο χωρίς να το μασήσουνμε αποτέλεσμα να φράξει ο αεραγωγός του και τώρα να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με πιθανόν μη αναστρέψιμες βλάβες.

Περισσότερες πληροφορίες για το τραγικό αυτό περιστατικό έδωσε η πρώην πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη μιλώντας το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στο MEGA.

«Είναι τραγικες καταστάσεις αυτές. Ένα 22χρονο παιδί που πήγε στα Κορωπί για να διασκεδάσει επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται διασωληνωμένο σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, με προβλήματα πολύ σοβαρά και στον εγκέφαλο και στους νεφρούς και σε όλα τα όργανα», κάνοντας λόγο για πολύ δύσκολη κατάσταση.

Όπως περιέγραψε η κυρία Παγώνη, οι δύο νέοι έβαλαν ένα στοίχημα να καταπιούν ολόκληρο το μπέργκερ με αποτέλεσμα να φράξουν οι αεραγωγοί του 22χρονου, δεν υπήρχε κάποιος εκεί που να μπορέσει να τον βοηθήσει με πρώτες βοήθειες να αποφράξει τον αεραγωγό.