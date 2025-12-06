Σε εξέλιξη πορεία Αντιεξουσιαστών

Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα πορεία αντιεξουσιαστών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για την επέτειο δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Με συνθήματα κατά της αστυνομίας και του κράτους, φοιτητές, μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς και άτομα που ανήκουν στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο πραγματοποιούν πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με αφορμή την συμπλήρωση 17 χρόνων από τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από πυροβολισμό του αστυνομικού Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια.

Η πορεία ξεκίνησε λίγο μετά τις 18:45 από την πλατεία της Καμάρας όπου νωρίτερα τα άτομα πραγματοποίησαν συγκέντρωση. Οι διαδηλωτές κινούνται στην οδό Εγνατία με μέτωπο ανατολικά.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται επί ποδός στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και επιτηρουν τη διαδήλωση.

Παρόμοιες διαδηλώσεις είναι σε εξέλιξη παράλληλα στην Αθήνα και σε άλλα αστικά κέντρα της χώρας.

Πηγή: thestival.gr