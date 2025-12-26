Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του Policenet.gr - Λάβετε μέρoς έως την 28η Δεκεμβρίου

Γιορτές χωρίς βασιλόπιτα δεν γίνεται… και φέτος σας έχουμε το πιο γλυκό giveaway!
Το Policenet.gr σε συνεργασία με το αγαπημένο ζαχαροπλαστείο "Τάσος – Τρίγωνα Πανοράματος" διοργανώνει έναν μοναδικό διαγωνισμό στο Instagram που θα χαρίσει 6 λαχταριστές βασιλόπιτες σε 6 διαφορετικούς νικητές/νικήτριες, για να υποδεχτείτε το νέο έτος με τύχη και… μαγική γεύση!
Τα δώρα του διαγωνισμού:
• 2 βασιλόπιτες τσουρέκι
• 2 βασιλόπιτες με επικάλυψη λευκής σοκολάτας & γέμιση κάστανο
• 2 βασιλόπιτες με επικάλυψη πραλίνας σοκολάτας & γέμιση πραλίνα φουντουκιού
***Δείτε πως θα δηλώσετε συμμετοχή ΕΔΩ.
Καλή επιτυχία σε όλους/-ες & καλές γιορτές με υγεία και γλυκές στιγμές!
Δείτε υπέροχες βασιλόπιτες του ζαχαροπλαστείου "Τάσος – Τρίγωνα Πανοράματος":