Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή της Αιγιάλειας, με στόχο την εξάρθρωση ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων και κλοπές από οικίες.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 4 προσαγωγές και 3 συλλήψεις ατόμων Ρομά, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιάλειας.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, με τις Αρχές να ερευνούν πιθανή εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.