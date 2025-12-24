PoliceNET of Greece logo
Σώματα Ασφαλείας / Αστυνομία

Σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση

ektakto
15:31 | 24/12/2025

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στην περιοχή της Αιγιάλειας, με στόχο την εξάρθρωση ομάδας που φέρεται να εμπλέκεται σε υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων και κλοπές από οικίες.

Ρεπορτάζ: Κέλλυ Σαουάχ-Μαραγκουδάκη 

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 4 προσαγωγές και 3 συλλήψεις ατόμων Ρομά, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιάλειας.

Η επιχείρηση συνεχίζεται, με τις Αρχές να ερευνούν πιθανή εμπλοκή των συλληφθέντων και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

