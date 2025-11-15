Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού τραυματισμένης γυναίκας

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού γυναίκας, στη Σητεία και συγκεκριμένα στη Κάτω Ζάκρο, στο Σπήλαιο Πελεκητών.

Πρόκειται για Γερμανίδα τουρίστρια, περιπατήτρια, η οποία, το μεσημέρι του Σαββάτου, χτύπησε στο γόνατό της και άμεσα κάλεσε για βοήθεια. Η ανταπόκριση της Πυροσβεστικής ήταν άμεσα και σπεύδει στο σημείο για να παραλάβει την 55χρονη γυναίκα και να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν μεταβεί 4 οχήματα με 18 άνδρες, ενώ βρίσκονται συνεχώς σε επικοινωνία με την τουρίστρια για να εντοπιστεί το συντομότερο, προτού νυχτώσει.

