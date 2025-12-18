Σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του έργου «POLI-SYNERGIES PLUS» με τη συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνομίας

Σε φάση υλοποίησης βρίσκεται το έργο «POLI-SYNERGIES PLUS», στο οποίο συμμετέχει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg VI-A Ελλάδα – Κύπρος 2021–2027 και έχει ως βασικό αντικείμενο την ανάπτυξη κοινών, σύγχρονων και ψηφιακών εργαλείων για τον ενεργειακό σχεδιασμό και την αναβάθμιση αστυνομικών υποδομών.

Κατά το τρέχον στάδιο, οι εταίροι του έργου, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και η Αστυνομία Κύπρου, προχωρούν στον συντονισμό των δράσεων και στη διαμόρφωση της κοινής διασυνοριακής προσέγγισης, με έμφαση στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και στον καθορισμό των επόμενων τεχνικών και διοικητικών βημάτων.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός της πιλοτικής εφαρμογής της κοινής μεθοδολογίας σε επιλεγμένες αστυνομικές εγκαταστάσεις στις δύο χώρες, με στόχο την πρακτική δοκιμή των προτεινόμενων λύσεων και την εξαγωγή αξιοποιήσιμων συμπερασμάτων.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2.364.500 ευρώ, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού πλαισίου που θα υποστηρίζει τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ωρίμανση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, συμβάλλοντας:

στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του λειτουργικού κόστους,

στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στις αστυνομικές υποδομές,

στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας των δημόσιων κτηρίων.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της κοινής προσέγγισης και στον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων, με στόχο την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου στον σχεδιασμό μελλοντικών παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης. Επιπλέον θα υλοποιήσει πιλοτικές εγκαταστάσεις σε δύο υποδομές (Αστυνομικούς Σταθμούς).

Με την ολοκλήρωση του έργου, τα αποτελέσματα αναμένεται να αποτελέσουν βάση για τον σχεδιασμό νέων έργων ενεργειακής αναβάθμισης έως το 2030, προς όφελος του προσωπικού και των πολιτών που εξυπηρετούνται από τις αστυνομικές υποδομές.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα συνεργασίας INTERREG VI-A “Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027” υπάρχουν στην ιστοσελίδα www.greece-cyprus.eu/

Τίτλος Πράξης: Διασυνοριακές Συνέργειες για Νέες Λύσεις Ανάπτυξης των Ενεργειακά Αποδοτικών Υποδομών στην Αστυνομία

Ακρώνυμο: POLI-SYNERGIES PLUS

MIS: 6005207

Αρμόδιος Δικαιούχος: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛΑΣ)

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg VΙ-A “Ελλάδα – Κύπρος 2021-2027. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.