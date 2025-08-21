Σε δημοπρασία του Sotheby's θα πωληθεί η κιθάρα του Έντι Βαν Χάλεν

Τον Οκτώβριο, σε δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Sotheby's θα πωληθεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μουσικά όργανα στην ιστορία της ροκ: η ειδικά κατασκευασμένη κιθάρα Kramer του 1982 του Έντι Βαν Χάλεν.

Με εκτιμώμενη τιμή 2-3 εκατομμύρια δολάρια, το όργανο θα πρωταγωνιστήσει στη δημοπρασία «Week Grails» του οίκου στη Νέα Υόρκη, μια νέα σειρά πωλήσεων συλλεκτικών αντικειμένων της ποπ κουλτούρας.

Η κιθάρα είναι κάτι περισσότερο από αναμνηστικό. Συνόδευσε τον κιθαρίστα στη σκηνή στη Φιλαδέλφεια, το Καράκας, το Σάο Πάολο και το Μπουένος Άιρες. Μετά από χρόνια έντονης χρήσης, δωρήθηκε στον τεχνικό κιθάρας του συγκροτήματος Van Halen, ο οποίος αργότερα την πούλησε στον Μικ Μαρς των Mötley Crüe.

Ο Μαρς ηχογράφησε μέρη από το άλμπουμ του συγκροτήματος Dr. Feelgood του 1989 με την κιθάρα πριν τη αποσύρει από την κοινή θέα. Το μουσικό όργανο δεν έχει εμφανιστεί δημόσια για περισσότερα από 40 χρόνια.

