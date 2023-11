Σε δημοπρασία πουλήθηκαν κιθάρες του Έρικ Κλάπτον και του Κερτ Κομπέιν

Η κιθάρα που χρησιμοποίησε ο Κερτ Κομπέιν στην τελευταία περιοδεία του συγκροτήματος Nirvana (1993-1994) πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Julien’s Auctions έναντι 1,5 εκατ. δολαρίων. Αυτή η Fender Mustang για αριστερόχειρες ήταν η «αγαπημένη» κιθάρα του τραγουδιστή των Nirvana, αναφέρει η ανακοίνωση του οίκου δημοπρασιών.

Η κιθάρα που δημοπρατήθηκε στο Νάσβιλ του Τενεσί ήταν άθικτη, εν αντιθέσει με πολλές κιθάρες που έσπασε επί σκηνής ο θρύλος της εναλλακτικής ροκ μουσικής. Τον Μάιο, μια Fender Stratocaster που είχε σπάσει ο διάσημος μουσικός πουλήθηκε για 595.000 δολάρια σε δημοπρασία που έγινε στο Hard Rock Cafe της Νέας Υόρκης.

Αφότου άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στη μουσική, με επιτυχίες όπως τα «Smells Like Teen Spirit» και «Come as You Are», κατά τη διάρκεια μιας καριέρας που σημαδεύτηκε από τον εθισμό του στην ηρωίνη και τη θυελλώδη σχέση του με την Κόρτνεϊ Λαβ, ο Κερτ Κομπέιν αυτοκτόνησε το 1994 σε ηλικία 27 ετών.

Την Πέμπτη, ο οίκος Julien’s Auctions πούλησε επίσης μια κιθάρα του Έρικ Κλάπτον στην τιμή του 1,3 εκατ. δολαρίων. Αποκαλούμενη «The Fool», αυτή η κιθάρα Gibson SG συνδέθηκε έντονα με την εποχή του Κλάπτον στο συγκρότημα Cream.