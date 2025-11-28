Σε αυτό το σημείο έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Ραφαήλ - Σήμερα το τελευταίο αντίο

Η τελευταία πράξη της τραγωδίας με τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη, τον επαγγελματία οπλίτη που σκοτώθηκε όταν χειροβομβίδα εξερράγη στο πεδίο βολής Αφάντου στη Ρόδο, κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης, γράφεται σήμερα στο Τυμπάκι, καθώς συγγενείς, φίλοι και όλη η τοπική κοινωνία θα πουν το τελευταίο αντίο. Ο πατέρας του στρατιώτη, συγκλόνισε για ακόμη μια φορά, τονίζοντας μεταξύ άλλων, ότι «το παιδί μου έφυγε χαρούμενο».

Οι έρευνες για το τι ακριβώς προκάλεσε τη μοιραία έκρηξη συνεχίζονται, ενώ - όπως έγραψε το cretalive - ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος τόσο για λόγους ασφαλείας (βάσει πρωτοκόλλου) όσο και για λόγους εξερεύνησης.

Πρόκειται για τον χώρο που παρουσιάζει η παρακάτω φωτογραφία, την οποία εξασφάλισε το Cretalive.

Στον τόπο της τραγωδίας παραμένουν τα δύο στρατιωτικά οχήματα μπροστά από τα οποία σημειώθηκε η φονική έκρηξη. Στο ένα απ’ αυτά, σε μία «Καναδέζα» είναι φορτωμένα τα κουτιά με τις χειροβομβίδες.

Υπενθυμίζεται ότι το μεσημέρι της Πέμπτης, λίγο μετά τις 15:00, έφτασε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου το στρατιωτικό αεροσκάφος C-130 μεταφέροντας τη σορό του άτυχου στρατιώτη. Μαζί του επέστρεψε και ο πατέρας του, που είχε μεταβεί στη Ρόδο για να συνοδεύσει το παιδί του πίσω στο σπίτι του. Το φέρετρο, σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, παραλήφθηκε από όχημα γραφείου τελετών και την οικογένειά του, με προορισμό το Τυμπάκι.

Η κηδεία του 19χρονου θα γινει στις 11.00 σήμερα από τον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

«Το παιδί μου έφυγε χαρούμενο»

Ο πατέρας του αδικοχαμένου νεαρού, όπως γράψαμε, μίλησε στους δημοσιογράφους με δύναμη ψυχής αποχαιρετώντας τον αγαπημένο του γιο: «Εμένα με ενδιαφέρει που το παιδί μου έφυγε χαρούμενο, τον είδα, κούκλος ήταν, έτσι θα τον θυμάμαι».

Συνεχίζοντας, είπε: «Το παιδί μου πριν φύγω την Τρίτη, μου είπε με ένα χαμόγελο: 'Μπαμπά αύριο θα πάμε να ρίξουμε χειροβομβίδες'. Τον ρώτησα 'θα ρίξεις και εσύ;', 'σιγά μη χάσω το πανηγύρι' μου είπε, ήταν ενθουσιασμένος».

Το πρωί της Πέμπτης, στην Ρόδο, ο πατέρας του 19χρονου θέλησε να αφήσει λίγα λουλούδια στο σημείο που σκοτώθηκε ο γιος του. Τα πρωτόκολλα όμως είναι αυστηρά αφού οι έρευνες είναι σε εξέλιξη και δεν του επετράπη. «Πολεμούσα να αφήσω ένα λουλούδι, καταλαβαίνω ότι η κατάσταση είναι περίεργη», είπε.

Σημειώνεται ότι με απόφαση του δημάρχου Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Τυμπακίου -τα σχολεία στα οποία φοίτησε ο 19χρονος Ραφαήλ- θα παραμείνουν κλειστά την ώρα της κηδείας του.

Η απόφαση προβλέπει την αναστολή λειτουργίας των δύο σχολικών μονάδων την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 από τις 11:00 και για όση ώρα διαρκέσει η νεκρώσιμη ακολουθία, «σε ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης προς την οικογένεια του εκλιπόντος».

Υπενθυμίζεται ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης ρίψης χειροβομβίδων. Οι χειροβομβίδες αμυντικού τύπου είχαν μεταφερθεί από τη μονάδα, όπως ορίζεται, και πριν την άσκηση πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος έλεγχος από πυροτεχνουργούς.

Τον έλεγχο είχαν αναλάβει ο 39χρονος επιλοχίας – έμπειρος πυροτεχνουργός με 20 χρόνια υπηρεσίας, εκ των οποίων τα πέντε στη Ρόδο – και ο 19χρονος ΕΠΟΠ που είχε μόλις τοποθετηθεί στη Μονάδα Υλικού Πολέμου του νησιού.

Ο νεαρός στρατιωτικός είχε ολοκληρώσει πρόσφατα το «Σχολείο Μαχητή» στον Αυλώνα και στη συνέχεια την ειδική εκπαίδευση πυροτεχνουργών στο ΚΕΥΠ Λαμίας.