Σε αστυνομικό τμήμα της Φλόριντα πωλείται χριστουγεννιάτικη κούκλα - σερίφης

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Polk στην πολιτεία Φλόριντα των ΗΠΑ πουλά τη χριστουγεννιάτικη κούκλα Sheriff on a shelf και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Για 20$ οι γονείς της κομητείας Polk μπορούν να αγοράσουν την κούκλα Sheriff Grady on the shelf, αναφέρει το Fox 13.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, το τμήμα αναφέρει ότι ο «Σέριφης στο ράφι» κάνει ό,τι κάνουν και τα «άλλα ξωτικά - κούκλες που 'κατοικούν' στο ράφι και κυκλοφορούν στην αγορά— παρακολουθεί τα παιδιά, φροντίζοντας να είναι ήρεμα και όχι άτακτα και μοιράζεται τις γνώσεις του».

Η κούκλα Sheriff on a Shelf μπορεί να αγοραστεί μόνο στους σταθμούς Polk County SO. Οι κούκλες είναι πολύ δημοφιλείς. Η Polk County SO λέει ότι έχουν πουληθεί ήδη σχεδόν όλες.