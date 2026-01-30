ΣΑΣΜΥ: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση & Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΑΣΜΥ), μετά από ομόφωνη απόφαση του ΔΣ, σε εκτέλεση των αποφάσεων της έκτακτης γενικής συνέλευσης την 29 Ιουνίου 2025 καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

Ημερομηνία: Σάββατο, 07 Φεβρουαρίου 2026

Τοποθεσία: Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς (ΛΑΦ) Τρικάλων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (10:30 – 13:00) (Σύμφωνα με το Άρθρο 14 του Καταστατικού)

Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

Διοικητικός & Οικονομικός Απολογισμός έτους 2025.

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής & Απαλλαγή Δ.Σ.

Στοχοθεσία 2026: Ιδιαίτερη έμφαση στη συζήτηση για τον Νόμο 5265/26 και τις επιπτώσεις του στην υποβάθμιση των αποφοίτων ΑΣΣΥ και τη βιωσιμότητα της ΣΜΥ.

Ορισμός Ημερομηνίας αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ.

2. Κοπή Βασιλόπιτας & Γεύμα Σύσφιξης Σχέσεων (13:00 – 17:00) Μετά τη Γενική Συνέλευση, θα ακολουθήσει η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας και στη συνέχεια γεύμα, όπου τα μέλη μπορούν να συνοδεύονται από τις/τους συζύγους τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δηλώσεις Συμμετοχής για το Γεύμα: Για την καλύτερη οργάνωση, όσοι επιθυμούν να παραμείνουν στο γεύμα παρακαλούνται να το δηλώσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο του ΣΑΣΜΥ. Τηλ. Προέδρου Στέφος Ευάγγελος: 693 650 4322

Για την καλύτερη οργάνωση, όσοι επιθυμούν να παραμείνουν στο γεύμα παρακαλούνται να το δηλώσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο του ΣΑΣΜΥ. Ψηφιακή Συμμετοχή: Για τα μέλη που διαμένουν εκτός της έδρας του ΣΑΣΜΥ, θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μέσω της πλατφόρμας Zoom. Το σχετικό link θα αποσταλεί μέσω email την προηγούμενη ημέρα.

Απαρτία & Συνδρομές:

α. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών, βρίσκεται δε σε απαρτία, όταν παραβρίσκονται σε αυτή, τα μισά (1/2) συν ένα από τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις στο Σωματείο.Για να έχει εκπληρώσει τις ταμειακές του υποχρεώσεις ένα μέλος θα πρέπει να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή των 10 ευρώ .

Αριθμός Λογαριασμου για την καταβολή Ετήσιας Συνδρομής. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Λογαριασμός : IBAN : GR88 0171 2610 0062 6114 5098 297 β. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία στην πρώτη συνέλευση, επαναλαμβάνεται αυτοδικαίως και κυρίως χωρίς προσκλήσεις με τα ίδια ακριβώς θέματα, στον ίδιο τόπο και χρόνο και την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδας, και εφόσον και τότε δεν επιτευχθεί, μετά παρέλευσης μιας ώρας επαναλαμβάνεται με όσα μέλη είναι παρόντα. γ. Αν επιτευχθεί μια φορά απαρτία, αυτή θεωρείται ότι υφίσταται μέχρι το τέλος των εργασιών της Συνέλευσης.