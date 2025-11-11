Αν σας άρεσε η ταινία «V for Vendetta», τότε σας έχουμε καλά νέα

Μια τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο graphic novel «V for Vendetta» των Άλαν Μουρ (Alan Moore) και Ντέιβιντ Λόιντ (David Lloyd) βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης από το HBO, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Variety.



Το σενάριο της φιλόδοξης μεταφοράς θα αναλάβει ο Πιτ Τζάκσον (Pete Jackson), γνωστός από τη βρετανική σειρά «Somewhere Boy» του 2022.



Οι Τζέιμς Γκαν (James Gunn) και Πίτερ Σάφραν (Peter Safran) της DC Studios θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί, όπως και οι Μπεν Στίβενσον (Ben Stephenson) για την Poison Pen και Λιέν Κλέιν (Leanne Klein) της Wall to Wall Media, η οποία ανήκει στην Warner Bros. Television Studios UK.



Η παραγωγή θα γίνει από την Warner Bros. Television.

Το κόμικ κυκλοφόρησε το 1982 στο βρετανικό περιοδικό «Warrior», ενώ η DC Comics ανέλαβε την έκδοσή του το 1988.