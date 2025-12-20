Σαρωτικοί έλεγχοι στους δρόμους ενόψει εορτών – Μπλόκα της τροχαίας σε κεντρικές αρτηρίες της Αττικής

Εντατικοποιεί τους ελέγχους η Τροχαία ενόψει των εορτών, στέλνοντας σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το ΕΡΤnews βρέθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη διασταύρωση με την Καλλιρρόης, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη μπλόκο της Τροχαίας Αττικής με αλκοτέστ σε διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews Κώστας Βουλγαράκης από τη συμβολή της οδού Καλλιρρόης με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου από τις 2 περίπου τα ξημερώματα του Σαββάτου γίνονταν εντατική έλεγχοι της τροχαίας, καθώς πλησιάζουμε και στις μέρες των Χριστουγέννων, μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα είχαν βεβαιωθεί στο συγκεκριμένο σημείο 12 κλήσεις, 5 εκ των οποίων αφορούσαν την πρώτη κλίμακα, όπου αφαιρείται το δίπλωμα για ένα μήνα και το πρόστιμο είναι στα 350 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 7 κλήσεις αφορούσαν αφαίρεση διπλώματος για 90 ημέρες και πρόστιμο 750 ευρώ.