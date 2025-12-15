Σαρωτικοί έλεγχοι από την Τροχαία στην Κεντρική Μακεδονία - Έπεσαν 428 κλήσεις

Στο πλαίσιο του ειδικού τροχονομικού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι από προχθες (13 Δεκεμβρίου 2025) το απόγευμα έως χτες (14 Δεκεμβρίου 2025) τις πρώτες πρωινές ώρες, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 1.267 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 428 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

71 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

για παραβίαση ορίου ταχύτητας, 10 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, 7 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, 3 για αντικανονικούς ελιγμούς,

για αντικανονικούς ελιγμούς, 3 για αντικανονικό προσπέρασμα,

για αντικανονικό προσπέρασμα, 3 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 2 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 1 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και

για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και 328 για λοιπές παραβάσεις.

Η προσπάθεια για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο είναι καθημερινή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.