Σαράντα ημέρες από την απώλεια ενός λαμπρού αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ.

Συμπληρώθηκαν κιόλας σαράντα ημέρες από την απώλεια του Δημήτρη Παρασύρη, λαμπρού αξιωματικού της ΕΛ.ΑΣ, και Ταξίαρχου ε.α. Η οικογένειά του, τιμά τη μνήμη του με το σαρανταήμερο μνημόσυνο που θα τελεστεί αύριο Κυριακή, 1η Φεβρουαρίου 2026, στις 8:30 π.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στον Άγιο Βλάση Ηρακλείου.

Ο εκλιπών, έφυγε από τη ζωή, ταλαιπωρημένος αφάνταστα τα τελευταία χρόνια από τη κατάσταση της υγείας του, που δυστυχώς δεν του επέτρεψε να χαρεί όσα είχε δημιουργήσει στη ζωή του! Πατέρας της Νίκης και της Ρούλας Παρασύρη αλλά και πεθερός του Μανόλη Καμπουράκη, υπηρέτησε για χρόνια σε διάφορα πόστα της ΕΛΑΣ στην Κρήτη και υπήρξε πρότυπο οικογενειάρχη.

Η σύζυγος του Μαρία, και οι κόρες του Νίκη και Ρούλα καλούν συγγενείς και φίλους να τιμήσουν τη μνήμη του αγαπημένου τους.

Πηγή: cretalive.gr