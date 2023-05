Σαν σπήλαιο το Gilder Center του American Museum of Natural History της Νέας Υόρκης

Το Richard Gilder Center for Science, Innovation and Education είναι νέα προσθήκη στο American Museum of Natural History του Σέντραλ Παρκ η οποία, οπτικά και λειτουργικά, ενώνει τα 26 κτήρια τα οποία δημιουργήθηκαν εκεί από τα εγκαίνια του μουσείου στα τέλη του 19ου αιώνα έως τις μέρες μας.

Το εξαώροφο νέο κτήριο βρίσκεται μακριά από τον δρόμο, ανάμεσα στα υπόλοιπα κτήρια του μουσείου και το με έδρα το Σικάγο αρχιτεκτονικό γραφείο Studio Gang που το σχεδίασε υπογράμμισε ότι στόχος ήταν να «κάνουμε το μουσείο περισσότερο ενωτικό». «Οπότε κατέληξε να είναι η εσωτερική δομή το πιο σημαντικό αρχιτεκτονικό στοιχείο» πρόσθεσαν. Και η εσωτερική δομή παραπέμπει σε σπήλαιο.

Η ιδρύτρια του αρχιτεκτονικού γραφείου Jeanne Gang υπογράμμισε πως παρά το ότι το νέο κτήριο και η εξερεύνησή του είναι κάτι σπουδαίο για τα παιδιά, η πρόθεσή τους ήταν να βγάλει χαρά από όλους.

«Το να είσαι αρχιτέκτονας είναι το να επεκτείνεις την παιδική σου ηλικία σε όλη τη ζωή σου. Πρόκειται για τη χαρά του να εξερευνάς έναν χώρο» είπε.